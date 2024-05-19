Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Timnas Indonesia yang Ajak Thailand Gelar Uji Coba

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |01:51 WIB
TIMNAS Indonesia akan menggelar laga uji coba melawan Timnas Thailand. Agenda Skuad Garuda kali ini mendapat sorotan dari banyak pihak salah satunya media Malaysia, Makan Bola.

Pasukan Shin Tae-yong saat ini tengah melakukan persiapan untuk menghadapi Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam persiapan tersebut, Timnas Indonesia akan menggelar sejumlah laga uji coba.

"Sebelum menghadapi dua pertandingan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan, Tim Garuda menggelar laga uji coba untuk membantu persiapan mereka," tulis Makan Bola.

"Tim peringkat ke-119 dunia, Tanzania dipilih sebagai lawan untuk laga persahabatan yang digelar pada 2 Juni mendatang. PSSI juga sudah menyurati Federasi Sepakbola Thailand untuk laga uji coba berikutnya," lanjut media tersebut.

Ya, PSSI dikabarkan telah mengirim surat kepada Federasi Sepakbola Thailand (FAT) untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia vs Thailand. Kabar tersebut pun disambut baik oleh pecinta sepakbola Tanah Air karena Thailand sendiri secara ranking FIFA memang berada di atas Timnas Garuda.

Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 134 FIFA, sementara Thailand bertengger di posisi 101 dunia. Dengan melawan tim yang rankingnya lebih tinggi, jelas akan menguji kekuatan Garuda sekaligus bisa meraih poin lebih banyak jika menang dan laga tersebut didaftarkan sebagai laga resmi FIFA.

