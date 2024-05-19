Jadwal Final Liga 1 2023-2024: Persib Bandung Hadapi Madura United!

JADWAL final Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada duel seru yang mempertemukan Madura United vs Persib Bandung.

Ya, dua tiket ke final Championship Series Liga 1 2023-2024 sudah diketahui pemiliknya. Ada Persib Bandung dan Madura United yang berhasil melaju ke partai puncak.

Persib Bandung lolos ke final Championship Series Liga 1 2023-2024 lebih dahulu. Kepastian itu didapat usai Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menyingkirkan Bali United di babak semifinal.

Persib menang dengan agregat skor 4-1. Pada laga leg I semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024, pasukan Bojan Hodak diimbangi Bali United 1-1. Tetapi, di leg II, Persib menggila sehingga menang telak 3-0.

Kemudian, jejak manis Persib Bandung diikuti Madura United. Mereka menyingkirkan Borneo FC di babak semifinal usai menang 3-2 di laga leg II yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (19/5/2024) pukul 19.00 WIB. Di final, Madura United akan berahdapan dengan Persib Bandung.