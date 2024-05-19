Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sebut Borneo FC Tim Kuat, Felipe Cadenazzi Pede Taklukkan Madura United di Leg II Semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |14:15 WIB
Sebut Borneo FC Tim Kuat, Felipe Cadenazzi <i>Pede</i> Taklukkan Madura United di Leg II Semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024
Pemain Borneo FC, Felipe Cadenazzi. (Foto: Instagram/felicadenazzi)
A
A
A

BALIKPAPAN - Bintang Borneo FC, Felipe Cadenazzi percaya diri timnya bisa mengalahkan Madura United di leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024, pada Minggu (19/5/2024) malam WIB nanti. Sebab ia merasa Borneo FC adalah tim yang kuat, terbukti dari berhasilnya Pesut Etam dalam menjuarai reguler series Liga 1 2023-2024.

Dengan bermodalkan tersebut, Cadenazzi tak khawatir meski Borneo FC tengah tertinggal 0-1 dalam pertemuan leg pertama di kandang Madura United. Jadi, Borneo kini wajib menang minimal 2-0 atas Madura United di Stadion Batakan nanti jika ingin menjaga asa menjadi juara Liga 1.

Felipe Cadenazzi mengatakan Borneo FC sangat antusias untuk memainkan laga melawan tim asal Madura itu. Dia menyatakan pun punya kepercayaan diri tinggi dalam laga itu karena akan mendapatkan dukungan suporter.

"Kepercayaan diri saya selalu tinggi," kata Felipe Cadenazzi dalam konferensi pers, Sabtu (18/5/2024).

Felipe Cadenazzi

Pemain berusia 32 tahun tersebut mengatakan Borneo FC adalah tim yang cukup solid antar setiap lini. Dia nilai itu pun menambah modal timnya untuk menghadapi Madura United.

Halaman:
1 2
      
