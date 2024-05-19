Advertisement
LIGA INDONESIA

Lolos ke Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Sebut Persib Bandung Pantas Kalahkan Bali United

Minggu, 19 Mei 2024 |01:14 WIB
Lolos ke Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Sebut Persib Bandung Pantas Kalahkan Bali United
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

BOJAN Hodak nilai Persib Bandung pantas mengalahkan Bali United di Semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (18/5/2024), Maung Bandung menang dengan skor telak 3-0.

Sang pelatih bahkan merasa tak ingat Bali United mampu menciptakan peluang yang berbahaya. Sehingga kemenangan ini pantas didapatkan Persib sekaligus memastikan diri lolos ke babak final Championship Series Liga 1 2023-2024.

“Menurut saya, kami pantas untuk melaju ke final karena hari ini kami memiliki lebih banyak peluang. Tapi pada akhirnya kami bisa mencetak gol dan itu yang jadi pembeda. Kami pantas lolos ke final,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih berkepala plontos ini semakin senang lantaran Stadion si Jalak Harupat dipenuhi banyak Bobotoh. Sehingga para pemainnya semakin bersemangat untuk bisa memenangkan pertarungan.

“Atmosfernya hari ini sangat luar biasa, sepak bola Indonesia itu begitu fantastis. Fans luar biasa dan nyaris tidak ada masalah, hanya ada beberapa individu (yang mencoba masuk lapangan) tapi pihak keamanan melakukan tugas dengan baik. Fantastis, dan ini bagus untuk masa depan sepak bola di Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bojan Hodak mengaku tidak mengetahui kemenangan ini memutus rekor buruk Persib atas Bali United yang telah terjadi sejak 2017 silam. Sebab saat itu, bukan dia yang menanganinya.

Halaman:
1 2
      
