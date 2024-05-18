Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Minta Israel Dicoret dari Keanggotaan FIFA, Nomor 1 Palestina!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |09:33 WIB
6 Negara yang Minta Israel Dicoret dari Keanggotaan FIFA, Nomor 1 Palestina!
6 Negara yang Minta Israel Dicoret dari Keanggotaan FIFA. (Foto: Reuters)
ADA 6 negara yang meminta Israel dicoret dari keanggotaan FIFA menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, saat ini Israel berpotensi ditendang dari FIFA.

Semua itu berawal dari Federasi Sepakbola Palestina (PFA) mengajukan proposal kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Proposal itu diberikan saat kongres Tahunan FIFA berlangsung di Bangkok, Thailand dan mendapatkan dukungan dari lima negara lainnya.

Inti dari proposal itu adalah Presiden PFA, Jibril Rajoub meminta FIFA mengeluarkan Israel dari status anggota. Dari 211 anggota FIFA, 37 negara mengutuk serangan Israel kepada Palestina, khususnya di wilayah Gaza.

Karena itulah FIFA akan menggelar rapat darurat yang kemungkinan digelar pada 20 Juli 2024. Dari hasil rapat itulah nasib Israel bakal ditentukan.

Tentu menarik mengetahui siapa saja negara yang meminta Israel dicoret dari FIFA. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 Negara yang Minta Israel Dicoret dari Keanggotaan FIFA:

6. Irak

Timnas Irak

Irak sampai saat ini tidak mengakui Israel sebagai negara yang sah. Sehingga tidak heran jika mereka pun mendukung Palestina untuk mendesak FIFA agar dicoret dari keanggotan Federasi Sepakbola Dunia tersebut.

