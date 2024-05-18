Advertisement
LIGA INDONESIA

Championship Series Liga 1 2023-2024: Unggul Agregat, Madura United Enggan Santai-Santai di Markas Borneo FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |20:09 WIB
Championship Series Liga 1 2023-2024: Unggul Agregat, Madura United Enggan Santai-Santai di Markas Borneo FC
Madura United akan tetap fokus di leg II Championship Series Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
BALIKPAPAN – Gelandang Madura United, Riski Afrisal, tak mau timnya bersantai meski unggul agregat atas Borneo FC di semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Fokus akan tetap dipertahankan.

Madura United unggul agregat usai mengalahkan Borneo FC 1-0 di leg pertama semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Gol semata wayang untuk Laskar Sape Kerrab dicetak Hugo Gomes ‘Jaja’ pada Rabu 15 Mei 2024 malam WIB di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur.

Madura United vs Borneo FC

Kemenangan ini membuat Madura unggul secara agregat atas Borneo FC 1-0. Namun, kedua tim masih akan saling berhadapan pada leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024.

Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 19 Mei 2024 malam WIB. Riski mengatakan, Madura United harus langsung fokus pada pertandingan itu.

"Kami akan fokus ke pertandingan selanjutnya, karena itu pertandingan yang sangat menentukan buat kami,” kata Riski dipetik dari laman resmi PT LIB, Sabtu (18/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
