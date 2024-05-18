Jelang Borneo FC vs Madura United, Pieter Huistra Tak Sabar Sambut Laskar Sape Kerrab di Stadion Batakan

SAMARINDA - Borneo FC tak sabar menyambut Madura United di Stadion Batakan pada leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024, pada Minggu 19 Mei 2024. Sebab menurut pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, pasukannya sudah menantikan Madura United dan siap untuk membalaskan dendam.

Dalam leg pertama, Pesut Etam -julukan Borneo FC- kalah 0-1 dari Madura United. Laga tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu 15 Mei 2024 malam lalu.

Kini, Pieter Huistra mengatakan Borneo FC sudah tidak sabar segera berlaga melawan Madura United. Dia menilai pendukung Borneo FC pasti sangat menantikan saat-saat berada di stadion untuk memberikan dukungan dengan totalitas.

"Jadi, kami menantikan pertandingan selanjutnya di (Stadion) Batakan," kata Pieter Huistra dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (18/5/2024).

Pria berusia 57 tahun itu mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk laga tersebut. Dia mengatakan laga itu untuk menentukan perjalanan Borneo FC fase Championship series.