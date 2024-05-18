Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Mau Lihat Trik Guling-Guling Bali United, Persib Bandung Targetkan Gol Lebih Dulu

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |01:00 WIB
Tak Mau Lihat Trik Guling-Guling Bali United, Persib Bandung Targetkan Gol Lebih Dulu
Leg II Semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Persib vs Bali United digelar di Stadion si Jalak Harupat. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Dedi Kusnandar memastikan timnya akan mengincar gol lebih dulu ketimbang Bali United saat kedua tim berjumpa di leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Pasalnya Dedi tahu bagaimana cara permainan Bali United yang kerap membuang waktu dengan cara guling-guling di akhir laga ketika tengan unggul.

Karena itulah gelandang bernomor punggung 11 ini mengatakan gol cepat harus dilakukan untuk mengantisipasi agar Bali United tidak memainkan permainan guling-guling di Stadion si Jalak Harupat, Bandung pada Sabtu (18/5/2024) pukul 19.00 WIB nanti.

Sebab cara guling-guling di lapangan pada akhir laga selama ini menjadi ciri khas Serdadu Tridatu agar bisa membuang-buang waktu.

“Yang kita tahu, saya pribadi dan teman-teman, kita sebisa mungkin unggul. Gimana caranya pun dan kita tahu tim lawan seperti apa dan kita berharap yang kita inginkan,” ungkap Dedi Kusnandar di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (18/5/2024).

Bali United vs Persib Bandung

Secara persiapan, Persib sudah dalam keadaan siap tempur menghadapi Bali United. Apalagi ini merupakan laga penentuan untuk bisa mendapatkan tiket final Championship Series Liga 1 2023-2024.

“Kita tahu hasil di sana (di leg pertama di Bali) gimana dan yang harus kita lakukan gimana di Bandung. Pemain sudah tahu dan persiapan kita mulai dari sekarang dipersiapkan, hari ini, besok, dan kita hari Sabtu. Mudah-mudahan dapat hasil yang kita inginkan,” harapnya.

Halaman:
1 2
      
