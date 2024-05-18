Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Bali United, Bojan Hodak: Pemain Kami Lapar Kemenangan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |00:00 WIB
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Bojan Hodak: Pemain Kami Lapar Kemenangan
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak optimis timnya bakal menang atas Bali United di leg II Championship Series Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (18/5/2024) pukul 19.00 WIB. Pasalnya ia melihat para penggawa Persib tengah lapar akan kemenangan.

Ya, Persib kini mengincar kemenangan di Stadion si Jalak Harupat nanti malam. Sebab saat di leg pertama, mereka gagal merebut kemenangan lantaran ditahan tim tuan rumah.

“Semuanya terlihat bagus, semuanya terlihat lapar dan semua ingin menang,” ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (18/5/2024).

Pelatih asal Kroasia ini akui beberapa pemainnya terlihat kecewa dengan hasil yang diraih pada leg pertama, Selasa 14 Mei 2024 kemarin. Sebab saat itu, timnya hanya mampu meraih imbang atas Bali United dengan skor 1-1.

Bali United vs Persib Bandung

“Beberapa pemain terlihat kecewa karena kami gagal menang di sana dan kami menghasilkan lebih banyak peluang, kami juga tampil lebih berbahaya,” tuturnya.

Bojan Hodak berharap para pemainnya bisa kembali menciptakan banyak peluang hingga bisa memenangkan pertandingan. Sehingga Persib bisa lolos ke babak final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
