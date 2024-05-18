Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

2 Mantan Pemain Inter Milan yang Dibidik Klub Como 1907, Nomor 1 Pernah Dua Kali Jadi Top Skor Liga Italia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |04:00 WIB
2 Mantan Pemain Inter Milan yang Dibidik Klub Como 1907, Nomor 1 Pernah Dua Kali Jadi Top Skor Liga Italia
Mantan pemain Inter Milan, Joaquin Correa diisukan masuk kandidat kuat pemain yang ingin direkrut Como 1907. (Foto: Reuters)
ADA dua mantan pemain Inter Milan dibidik oleh klub Como 1907. Hal ini sekaligus menjawab alasan kenapa Thom Haye tidak direkrut oleh tim milik Hartono Bersaudara tersebut.

Seperti diketahui, Como 1907 sukses kembali ke kasta teratas Liga Italia, Serie A setelah 21 tahun lamanya. Keberhasilan ini dipastikan setelah tim yang juga ikut dilatih oleh Cesc Fabregas ini finish di peringkat kedua Serie B, di bawah Parma.

Dengan memastikan diri lolos ke Serie A, Como 1907 bergerak cepat untuk membenahi skuad agar jauh lebih mumpuni. Sebelumnya, nama pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Thom Haye sempat dikait-kaitkan dengan klub tersebut.

Akan tetapi, rumor ini dengan segera ditepis oleh Mirwan Suwarso, perwakilan dari pemilik klub yang mengatakan jika Thom Haye masih berada di bawah standar klub dan hanya bisa menjadi pemain pelapis ketiga saja.

Setelah nama Thom Haye, saat ini muncul dua nama pemain eks Inter Milan yang konon tengan dibidik oleh Como 1907 untuk bisa bergabung musim depan. penasaran siapa saja?

Berikut 2 Mantan Pemain Inter Milan yang Dibidik Klub Como 1907:

2. Joaquin Correa

Joaquin Correa

Mantan pemain Inter Milan pertama yang tengah dibidik oleh Como 1907 adalah Joaquin Correa. Pemain asal Argentina yang berposisi sebagai second striker ini saat ini sepertinya sudah tidak dibutuhkan oleh Nerazzurri. Terbukti, ia dipinjamkan oleh Simone Inzaghi ke Marseille.

Di klub Liga Prancis itu, Correa juga kesulitan mendapat menit bermain. Ia tercatat baru mengemas 12 penampilan tanpa mencetak gol maupun assist.

