HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Keturunan Filipina yang Kualitasnya Bikin Lawan Ketar-ketir, Nomor 1 Tajam di Jerman!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |21:20 WIB
8 Pemain Keturunan Filipina yang Kualitasnya Bikin Lawan Ketar-ketir, Nomor 1 Tajam di Jerman!
Raphael Obermair merupakan salah satu pemain keturunan Timnas Filipina yang kualitasnya tidak main-main (Foto: Instagram/@raphael.obermair)
A
A
A

BERIKUT delapan pemain keturunan Timnas Filipina yang kualitasnya bikin lawan ketar-ketir. Sebab, mereka ternyata punya kiprah dan catatan yang tidak main-main!

Ya, Timnas Filipina berupaya menghadapi kemustahilan jelang dua laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di posisi buncit di dasar klasemen, The Azkals memiliki misi membabat habis sisa laga yang ada dengan kemenangan.

Timnas Filipina

Akan tetapi, lawan yang akan mereka hadapi bukanlah mudah. Pertama, anak asuh Tom Saintfiet akan bertandang ke My Dinh Stadium untuk berhadapan dengan Timnas Vietnam yang baru saja meresmikan pelatih baru, Kim Sang-sik.

Setelah itu, mereka akan terbang ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia di laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menilik dua laga tersebut, Filipina mulai mencari delapan pemain keturunan untuk dinaturalisasi.

Secara kualitas, pemain-pemain tersebut memiliki level yang tinggi untuk seorang pemain di negara ASEAN. Lalu, siapa saja mereka?

8 Pemain Keturunan Filipina yang Kualitasnya Bikin Lawan Ketar-ketir

8. Anthony Markanich

Anthony Markanich (Foto: Instagram/@anthonymarkanich)

Anthony Markanich merupakan bek kiri andalan tim Major League Soccer (MLS), St Louis City. Masih berusia 24 tahun, Markanich selalu menjadi pilihan utama di timnya.

7. Zico Bailey

Zico Bailey (Foto: Instagram/@zicobailey)

Tak jauh berbeda dengan Markanich, Zico Bailey juga merupakan pemain andalan di timnya, New Mexico United yang berlaga di kasta kedua Amerika Serikat. Berposisi sebagai gelandang bertahan, dirinya kemungkinan akan dapat menyulitkan pemain Timnas Indonesia.

6. Adrian Ugelvik

Adrian Ugelvik (Foto: Instagram/@adrianugelvik)

Masih di lini pertahanan, Timnas Filipina juga menaturalisasi Adrian Ugelvik. Ia merupakan bek tengah yang kini bermain di kasta kedua Liga Norwegia bersama Levanger. Usianya yang masih 22 tahun akan menjadi masa depan bagi The Azkals.

