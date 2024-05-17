Cuma 9 Pemain Liga 1 2023-2024 yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rizky Ridho jadi salah satu dari 9 pemain Liga 1 2023-2024 yang dipanggil STY untuk Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: PSSI)

TERCATAT hanya 9 pemain yang berasal dari Liga 1 2023-2024 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentunya jumlah tersebut terbilang sedikit bila melihat dari jumlah pemain yang dipanggil.

Seperti yang diketahui, pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin PSSI telah mengumumkan 22 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia. 22 pemain itu dipersiapkan untuk menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga terakhir babak kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menariknya dari 22 nama yang dipanggil, mayoritas merupakan pemain abroad alias yang berkarier di luar negeri. Perlu diingat, bukan berarti semua pemain abroad adalah pemain naturalisasi.

Pemain yang dimaksud adalah Pratama Arhan yang bermain di Korea Selatan bersama Suwon FC, lalu Asnawi Mangkualam di Thailand bersama Port FC, dan Marselino Ferdinan di Belgia bersama KMSK Deinze.

Sementara itu hanya sembilan pemain yang berasal dari kompetisi lokal, yakni Liga 1. Sejatinya, ada beberapa dari Liga 1 yang sempat menjadi andalan Shin Tae-yong tapi kali ini mereka tidak dipanggil.

Nama-nama tersebut seperti Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, Witan Sulaeman, Rachmat Irianto, Hokky Caraka, dan Marc Klok. Tentunya STY memiliki alasan kuat mengapa kinin ama-nama tersebut tak dipanggil.