Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Resmi Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski Kalah dari Irak, Begini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:20 WIB
Timnas Indonesia Resmi Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski Kalah dari Irak, Begini Syaratnya!
Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia resmi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Namun, ada syarat yang melatarbelakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia cukup memenangkan satu laga di antaranya.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)

Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday kelima. Kok bisa?

Setelah menjalani empat pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia di posisi dua dengan tujuh angka. Timnas Indonesia terpaut lima poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul empat angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul enam poin dari Filipina di posisi juru kunci.

Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya.

Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam vs Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi dua besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647973/campus-league-futsal-regional-jakarta-2025-resmi-bergulir-17-perguruan-tinggi-berebut-predikat-terbaik-tzv.webp
Campus League Futsal Regional Jakarta 2025 Resmi Bergulir, 17 Perguruan Tinggi Berebut Predikat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/luka_modric_merayakan_golnya_yang_membawa_ac_milan.jpg
Luka Modric Sebut AC Milan Selevel Real Madrid dalam Reputasi dan Sejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement