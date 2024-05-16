Maarten Paes dan Calvin Verdonk Gabung Skuad Timnas Indonesia Lawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Maarten Paes masih bisa gabung Timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. (Foto: REUTERS)

MAARTEN Paes dan Calvin Verdonk Gabung Timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 pemain untuk dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Keputusan Shin Tae-yong yang cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan. Sebab, pelatih 53 tahun itu biasa memanggil 25-28 pemain, yang mana kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama.

(Maarten Paes masih bisa tampil lawan Irak dan Filipina? (Foto: REUTERS)

Namun, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil. Dua nama lain akan menyusul untuk dipanggil.

“Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi," kata Sumardji kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Saat ditanya apakah Maarten Paes akan mengisi salah satu dari dua slot tersebut, Sumardji tak mau menjawabnya. “Teka-teki dulu biar menarik. Makanya tunggu dulu saja, saya tidak bisa jawab kalau yang itu (soal Maarten Paes),” lanjut Sumardji.

Lantas, seberapa besar Peluang Maarten Paes dan Calvin Verdonk mengisi dua slot tersisa? Peluangnya sangat besar.