HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stadion GBK Dipakai Konser, PSSI Wanti-Wanti Kondisi Rumput Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |02:35 WIB
Stadion GBK Dipakai Konser, PSSI Wanti-Wanti Kondisi Rumput Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Irak
Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memeriksa kondisi rumput di Stadion GBK (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PSSI (Sekjen PSSI) Yunus Nusi mewanti-wanti Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk memperhatikan rumput. Sebab, di sana akan menggelar dua laga Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F.

Laga pertama Skuad Garuda melawan Timnas Irak pada Kamis 6 Juni 2024. Sementara itu, laga kedua tim tersebut akan berjumpa Timnas Filipina pada Selasa 11 Juni malam WIB.

Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Instagram/@love_gbk)

Yunus sudah mengecek kondisi stadion pada Selasa 14 Mei 2024 sore WIB. Ia mengakui kondisi rumput saat ini memang jauh lebih bagus ketimbang saat melawan Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024.

Sebagaimana diketahui, pada Sabtu 18 Mei, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan menjadi tempat konser boyband asal Korea Selatan, NCT Dream. Tentunya ia harap setelah konser itu pemeliharaan rumput diintensifkan oleh pengelola.

“Mudah-mudahan setelah konser NCT Dream segera dibenahi dan dimaksimalkan pemeliharaannya,” kata Yunus dilansir dari laman PSSI, Jumat (17/5/2024).

Lebih lanjut, Yunus mengatakan akan melakukan peninjauan lanjutan menjelang laga Timnas Indonesia. Hal itu untuk memastikan kondisi rumput sudah benar-benar siap menggelar laga atau belum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
