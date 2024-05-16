Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, Kalah Kualitas atau Masalah Pribadi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:06 WIB
Elkan Baggott Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, Kalah Kualitas atau Masalah Pribadi?
Elkan Baggott tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BEK Ipswich Town, Elkan Baggott, tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak dipanggilnya Elkan Baggott karena bek 21 tahun ini kalah kualitas atau memang ada masalah pribadi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong?

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 nama untuk mengarungi dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

elkan baggott absen di laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

(Elkan baggott absen di laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

Shin Tae-yong memanggil para pemain terbaiknya demi memenangkan dua laga di atas. Timnas Indonesia bakal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika memenangkan satu pertandingan di antaranya.

Dari 22 pemain yang dipanggil, lima di antaranya berposisi sebagai bek tengah. Mereka ialah Muhammad Ferarri (Persija Jakarta), Jordi Amat (JDT), Justin Hubner (Cerezo Osaka), Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Jay Idzes( Venezia FC).

Nama Elkan Baggott pun tak masuk ke dalam daftar. Lantas, apa alasan Shin Tae-yong tidak memanggil bek bertinggi badan 196 sentimeter tersebut?

Ada dua alasan yang dapat melatarbelakanginya. Pertama, bukan tak mungkin Shin Tae-yong telah memiliki pilihan untuk mengisi tiga posisi di lini belakang Timnas Indonesia. Kolaborasi Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner dapat dijadikan pilihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185886/erick_thohir-RcSW_large.jpg
Ketua PSSI Erick Thohir Minta Publik Tenang: Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Tak Perlu Terburu-buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185879/alex_pastoor-Q6lb_large.jpg
Move On dari Timnas Indonesia, Alex Pastoor Berharap Jadi Pelatih Baru Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185856/timnas_indonesia-ojHW_large.jpg
5 Negara Peserta Piala Dunia 2026 yang Ternyata Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia, Nomor 1 Arab Saudi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Usai Didepak Timnas Indonesia, Alex Pastoor Ngaku Siap Tangani Ajax
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement