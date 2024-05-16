Elkan Baggott Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, Kalah Kualitas atau Masalah Pribadi?

BEK Ipswich Town, Elkan Baggott, tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak dipanggilnya Elkan Baggott karena bek 21 tahun ini kalah kualitas atau memang ada masalah pribadi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong?

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 nama untuk mengarungi dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

(Elkan baggott absen di laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

Shin Tae-yong memanggil para pemain terbaiknya demi memenangkan dua laga di atas. Timnas Indonesia bakal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika memenangkan satu pertandingan di antaranya.

Dari 22 pemain yang dipanggil, lima di antaranya berposisi sebagai bek tengah. Mereka ialah Muhammad Ferarri (Persija Jakarta), Jordi Amat (JDT), Justin Hubner (Cerezo Osaka), Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Jay Idzes( Venezia FC).

Nama Elkan Baggott pun tak masuk ke dalam daftar. Lantas, apa alasan Shin Tae-yong tidak memanggil bek bertinggi badan 196 sentimeter tersebut?

Ada dua alasan yang dapat melatarbelakanginya. Pertama, bukan tak mungkin Shin Tae-yong telah memiliki pilihan untuk mengisi tiga posisi di lini belakang Timnas Indonesia. Kolaborasi Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner dapat dijadikan pilihan.