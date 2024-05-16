Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diyakini Bisa Sapu Bersih Kemenangan di Laga Kontra Irak dan Filipina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |02:03 WIB
Timnas Indonesia Diyakini Bisa Sapu Bersih Kemenangan di Laga Kontra Irak dan Filipina
Para pemain Timnas Indonesia di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Legenda sepak bola Tanah Air, Budi Sudarsono, percaya diri Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan pada dua laga tersebut.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Skuad Garuda memiliki keuntungan karena dua laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Budi cukup yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Filipina. Walau The Azkals -julukan Timnas Filipina- sedang memburu banyak pemain naturalisasi, menurutnya Skuad Garuda yang tampil di hadapan publiknya sendiri bisa meraih poin penuh.

“Kalau Filipina kayaknya kita bisa (menang), walaupun mereka sekarang banyak naturalisasi kan, karena kita main di sini,” kata Budi di Jakarta, dikutip Rabu (15/5/2024).

Selain itu, eks striker Timnas Indonesia ini juga optimis Rafael Struick cs bisa balas dendam melawan Irak. Karena pastinya, sang lawan juga was-was setelah melihat kiprah Skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024.

“Sama Irak pun saya juga yakin kita bisa menang. Karena perkembangan sepak bola sekarang ini, Walaupun kita kalah sama dia (Irak) di kandangnya 5-1, mereka juga sekarang melihat kita,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185672/giovanni_van_bronckhorst-QgOz_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Giovanni van Bronckhorst, Asisten Pelatih Liverpool yang Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185638/timur_kapadze_memantau_pemain_timnas_indonesia_istimewa-v2Wk_large.jpg
Sebelum Liburan di Lombok, Timur Kapadze Ternyata Pantau Sejumlah Pemain Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185568/timnas_indonesia-ygHX_large.jpg
8 Negara yang Resmi Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026, Nomor 1 Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647537/stadion-meledak-ronaldo-cetak-gol-salto-spektakuler-zuz.webp
Stadion Meledak, Ronaldo Cetak Gol Salto Spektakuler
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Bos Liverpool Tentukan Nasib Arne Slot! Lanjut atau Dipecat?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement