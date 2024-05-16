Timnas Indonesia Diyakini Bisa Sapu Bersih Kemenangan di Laga Kontra Irak dan Filipina

Para pemain Timnas Indonesia di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)

JAKARTA – Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Legenda sepak bola Tanah Air, Budi Sudarsono, percaya diri Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan pada dua laga tersebut.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Skuad Garuda memiliki keuntungan karena dua laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Budi cukup yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Filipina. Walau The Azkals -julukan Timnas Filipina- sedang memburu banyak pemain naturalisasi, menurutnya Skuad Garuda yang tampil di hadapan publiknya sendiri bisa meraih poin penuh.

“Kalau Filipina kayaknya kita bisa (menang), walaupun mereka sekarang banyak naturalisasi kan, karena kita main di sini,” kata Budi di Jakarta, dikutip Rabu (15/5/2024).

Selain itu, eks striker Timnas Indonesia ini juga optimis Rafael Struick cs bisa balas dendam melawan Irak. Karena pastinya, sang lawan juga was-was setelah melihat kiprah Skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024.

“Sama Irak pun saya juga yakin kita bisa menang. Karena perkembangan sepak bola sekarang ini, Walaupun kita kalah sama dia (Irak) di kandangnya 5-1, mereka juga sekarang melihat kita,” terangnya.