HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Harga Tiket Terusan Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |22:47 WIB
Daftar Harga Tiket Terusan Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Daftar harga tiket terusan Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: PSSI)
DAFTAR harga tiket terusan Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Rabu (15/5/2024) malam WIB, PSSI resmi merilis harga tiket laga Timnas Indonesia vs Irak yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, serta Timnas Indonesia vs Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB.

Selain harga tiket satuan, PSSI juga merilis harga tiket terusan di laman bookmyshow. Tiket terusan yang dimaksud di sini adalah, Anda tinggal membayar satu kali untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina.

SUGBK jadi venue laga Timnas Indoneisa vs Irak dan Filipina. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(Foto: Cikal Bintang/MPI)

Tiket terusan termurah dibanderol dengan harga Rp450.000 untuk kategori upper Garuda package. Kemudian, untuk kategori Garuda east package dan Garuda west package dijual dengan harga Rp1,5 juta.

Sementara itu, untuk Garuda north package dan Garuda south package dihargai Rp1 juta. Terakhir atau kelas paling mahal yakni premium east package dan premium west package dijual dengan harga Rp2,250 juta.

Netizen pun mengeluhkan mahalnya harga tiket Timnas Indonesia. Bahkan, salah satu netizen memperingatkan PSSI jika suporter tidak akan hadir ke stadion memberikan dukungan langsung karena mahalnya harga tiket tersebut.

Halaman:
1 2
      
