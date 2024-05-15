Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Melonjak Tajam jika Hajar Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |08:39 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Melonjak Tajam jika Hajar Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia di sesi pemusatan latihan (Foto: PSSI)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia melonjak tajam jika berhasil menang atas Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 6 dan 11 Juni 2024.

Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tujuh poin dari empat laga. Artinya, Skuad Garuda hanya memerlukan satu kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga.

Timnas Indonesia sendiri masih memiliki dua pertandingan tersisa di fase grup. Selain menghadpai Irak, Skuad Garuda juga akan melakoni pertemuan kedua kontra Filipina pada Juni mendatang.

Berdasarkan perhitungan Okezone di laman football-ranking.com, Timnas Indonesia bisa naik tujuh posisi dari peringkat 134 ke 127 dunia jika berhasil menang melawan Irak dan Filipina.

Kemenangan atas Irak membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 19,3 poin di ranking FIFA. Sementara itu, tiga poin atas Filipina mengantarkan skuad Garuda mendapatkan tambahan 11,84 poin di ranking FIFA.

Artinya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan mendapatkan tambahan 31,14 poin di ranking FIFA andai menang atas Irak dan Filipina. Kondisi itu membuat perolehan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,133.84 poin, dari yang awalnya 1,102,70.

Halaman:
1 2
      
