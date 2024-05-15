Hasil Babak Pertama Madura United vs Borneo FC: Meski Mendominasi, Laskar Sape Kerrab Ditahan 0-0

BANGKALAN - Madura United harus rela menutup babak pertama kontra Borneo FC dengan imbang 0-0, pada Rabu (15/5/2024) malam WIB. Padahal di laga leg I semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024, Madura United tampil mendominasi di Stadion Gelora Bangkalan.

Kendati demikian, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab masih tak bisa menjebol gawang Borneo. Skor 0-0 pun bertahan hingga laga berakhir.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United bermain menekan pada babak pertama dan membuat Borneo FC kesulitan untuk menghentikan serangan. Namun Riyanto Abiyoso yang memiliki dua peluang gagal memaksimalkanya, setelah kiper Borneo FC, Angga Saputro dengan sigap menjaga gawangnya tetap aman.

Sementara pada menit ke-14, Hugo Gomes dos Santos Silva mencoba untuk membawa Madura United memimpin tetapi tendangan jarak jauhnya masih melambung tinggi. Hingga memasuki menit ke-27, Madura United terus menekan pertahan Borneo FC.

Pada menit ke-37 Stefano Lilipaly memiliki peluang untuk membawa Borneo FC memimpin, tetapi salah satu pemain bertahan Madura United berhasil menutup ruang tembak.

Sementara pada menit ke-38, tendangan Hugo Gomes dos Santos Silva masih bisa digagalkan Angga Saputro dan membuat Madura United masih belum bisa memimpin.