HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Rekor Gila yang Dicetak Timnas Indonesia jika Menang Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Lolos Piala Asia 2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |12:52 WIB
Berikut 3 rekor gila yang dicetak Timnas Indonesia jika menang lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)




SEBANYAK 3 rekor gila yang dicetak Timnas Indonesia jika menang melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 6 Juni 2024.

Kemenangan dibidik Timnas Indonesia. Demi meraih kemenangan, Shin Tae-yong bakal memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk 17 pesepakbola yang merumput di luar negeri.

Jika menang atas Irak, skuad Garuda akan mencetak tiga rekor gila. Apa saja?

Berikut 3 rekor gila yang dicetak Timnas Indonesia jika menang lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia belum pernah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Sejauh ini baru ada dua negara Asia Tenggara yang lolos ke fase ini, yakni Thailand (2018) dan Vietnam (2022).

Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Nantinya, tim-tim yang finis di posisi satu dan dua Grup A-C (enam negara) akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat Grup A-C (enam negara) akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

