HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Dallas vs Austin di MLS 2024: Maarten Paes Tampil Apik, FC Dallas Menang 2-1!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |10:03 WIB
Hasil FC Dallas vs Austin di MLS 2024: Maarten Paes Tampil Apik, FC Dallas Menang 2-1!
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL FC Dallas vs Austin di MLS 2024 sudah diketahui. Kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, berhasil tampil apik sehingga membawa klubnya, FC Dallas, meraih kemenangan 2-1 atas Austin FC.

Laga lanjutan musim reguler MLS 2024 itu berlangsung di Toyota Stadium, Minggu (12/5/2024) pagi WIB. Dua gol FC Dallas dicetak oleh Petar Musa (4’) dan Jesus Ferreira (56’).

Maarten Paes

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

FC Dallas memulai laga dengan apik. Mereka berhasil mendapat keunggulan saat laga baru berjalan empat menit, setelah Petar Musa sukses menaklukkan kiper Austin FC, Brad Stuver.

Pada menit ke-12, Maarten Paes dengan sigap menggagalkan sundulan salah satu pemain Austin FC. Alhasil, gawang FC Dallas tetap aman.

Memasuki menit ke-22, FC Dallas masih kesulitan untuk menembus rapatnya pertahan Austin FC. Pada menit ke-25, Rubio memiliki peluang bagus untuk membuat Austin FC menyamakan keadaan, tetapi Maarten Paes dengan sigap menggagalkan peluang tersebut.

Gawang Maarten Paes hampir kemasukan gol pada menit ke-32, tetapi tendangan keras yang dilakukan salah satu pemain Austin FC itu masih membentur mistar gawang. Hingga babak pertama usai, FC Dallas masih memimpin keunggulan atas Austin FC.

Telusuri berita bola lainnya
