Marselino Ferdinan Video Call dengan Legenda Timnas Australia Tim Cahill, Dapat Wejangan Penting

GELANDANG Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, video call dengan legenda Timnas Australia sekaligus Everton, Tim Cahill. Dalam percakapan itu, Marselino pun mendapat wejangan penting.

Momen video call dengan Tim Cahill diunggah oleh Marselino dalam akun Instagram pribadinya (@marselinoferdinan10), Sabtu (11/5/2024). Lino -sapaan akrab Marselino- menyebut Cahill sebagai mentornya dalam berkarier.

“Sangat berarti memiliki Anda sebagai mentor (Tim Cahill) dan seseorang yang dapat membantu saya di dalam dan di luar taman, teman saya,” tulis Marselino dalam unggahan tersebut, dikutip pada Sabtu (11/5/2024).

Unggahan tersebut memperlihatkan video percakapan antara Cahill dan Marselino. Dalam video tersebut, Cahill terdengar menyampaikan wejangan penting untuk pemain KMSK Deinze tersebut.

Cahill berpesan siap membantu kebutuhan Marselino di dalam maupun luar lapangan. Mantan pemain Everton itu meyakini Marselino mempunyai masa depan cerah jika terus berlatih dengan keras.