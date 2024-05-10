10 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Lawan Irak dan Filipina, Nomor 1 Nathan Tjoe-A-On!

Muhammad Ferarri, 1 dari 10 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Irak dan Filipina. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 10 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah mengantarkan Timnas Indonesia U-23 finis keempat Piala Asia U-23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024, Shin Tae-yong tak bisa lama-lama beristirahat.

Sebab, pada 6 dan 11 Juni 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk menyegel tempat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Untuk menghadapi Irak dan Filipina, Shin Tae-yong diyakini bakal memanggil 25 pemain, merujuk kepada empat laga sebelumnya. Dari 25 pemain yang dipanggil, Okezone memprediksi 10 di antaranya merupakan personel yang berjuang di Piala Asia U-23 2024. Siapa saja?

Berikut 10 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

10. Adi Satryo





Meski berstatus kiper pelapis, sulit untuk tidak memanggil kiper yang satu ini. Ketika Ernando Ari tidak dapat dimainkan, tenaga penjaga gawang PSIS Semarang ini sangat bisa diandalkan.

9. Witan Sulaeman





Witan Sulaeman pelan-pelan kembali menunjukan performa terbaiknya seperti saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Kengototan yang dipadukan dengan skill brilian menjadikan Witan Sulaeman sebagai senjata mematikan bagi lini depan Timnas Indonesia.