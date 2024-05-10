Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Masih Bisa Main di Piala Asia U-23 2026, Nomor 1 Justin Hubner!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |10:29 WIB
10 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Masih Bisa Main di Piala Asia U-23 2026, Nomor 1 Justin Hubner!
Berikut 10 pemain Timnas Indonesia U-23 yang masih bisa main di Piala Asia U-23 2026. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 10 pemain Timnas Indonesia U-23 yang masih bisa main di Piala Asia U-23 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 secara mengejutkan lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 yang baru saja Kelar minggu lalu.

Dibilang mengejutkan karena Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal bermodalkan rataan skuad paling muda dan berstatus debutan di ajang dua tahunan ini. Finis keempat membuat Timnas Indonesia U-23 mendapat kesempatan Tampil di laga playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea U-23.

Meski akhirnya kalah 0-1 dari Guinea U-23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, apresiasi layak diberikan kepada skuad asuhan Shin Tae-yong. Masih ada kesempatan bagi Timnas Indonesia U-23 untuk berprestasi ke depan, termasuk mencetak prestasi yang lebih tinggi di Piala Asia U-23.

Dua tahun mendatang, Piala Asia U-23 2026 digelar di Arab Saudi. Dari 23 pemain yang didafarkan Shin Tae-yong untuk Piala Asia U-23 2024, 10 di antaranya masih dapat diturunkan untuk edisi 2026. Siapa saja?

Berikut 10 pemain Timnas Indonesia U-23 yang masih bisa main di Piala Asia U-23 2026:

10. Daffa Fasya (20 Tahun)

Daffa Fasya

Daffa Fasya tidak mendapat kesempatan bermain di Piala Asia U-23 2024. Jika sanggup menaikkan performanya, kiper Borneo FC ini memiliki kesempatan menjadi kiper utama Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026.

9. Dony Tri Pamungkas (19 Tahun)

Dony Tri Pamungkas

Dony Tri Pamungkas hanya sekali turun di Piala Asia U-23 2024, itu pun hanya satu menit saat Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Seperti Daffa Fasya, ada peluang Dony Tri Pamungkas menjadi andalan di edisi 2026.

