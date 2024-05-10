Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Direktur Utama Persija Jakarta Pastikan Witan Sulaeman Balik ke Macan Kemayoran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |10:04 WIB
Direktur Utama Persija Jakarta Pastikan Witan Sulaeman Balik ke Macan Kemayoran
Persija Jakarta tak akan melepas Witan Sulaeman (Foto: Instagram/@witansulaiman_)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Persija Jakarta Ambono Janurianto menegaskan Witan Sulaeman tetap bersama Macan Kemayoran musim depan. Sebab, masa peminjaman pemain itu ke Bhayangkara FC telah usai.

Sebagaimana diketahui, pemain Timnas Indonesia itu mendapatkan kontrak jangka panjang di Persija yakni sampai 2026. Pemain itu punya hanya setengah musim dipinjamkan ke Bhayangkara pada Liga 1 2023-2024.

Witan Sulaeman

Ambono mengatakan tidak ada kans Witan akan dipinjamkan kembali ke Bhayangkara FC. Jadi, ia pastikan pemain itu akan kembali bersama Persija untuk musim depan.

"Kalau Witan, balik. Pasti balik," kata Ambono di Jakarta, dikutip pada Jumat (10/5/2024).

Selain itu, Ambono mengatakan tidak ada niatan Persija untuk melepas Witan ke klub mana pun. Oleh dikarenakan, kemampuannya dibutuhkan untuk mengarungi musim depan.

Halaman:
1 2
      
