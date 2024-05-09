Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pujian Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Timnas Indonesia U-23 yang Hampir Lolos Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |23:53 WIB
Pujian Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Timnas Indonesia U-23 yang Hampir Lolos Olimpiade Paris 2024
Presiden FIFA Gianni Infantino saksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Guinea U-23. (Foto: instagram/@gianni_infantino)
RESPONS presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja menghadapi Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis, Kamis (9/5/2024) malam WIB.

Secara luar biasa, laga penentuan tiket lolos Olimpiade Paris 2024 ini disaksikan langsung presiden FIFA Gianni Infantino. Kehadiran pria asal Swiss-Italia ini pun disambut petinggi Federasi Indonesia dan Guinea, yakni Erick Thohir (Indonesia) dan Bouba Sampil (Guinea).

Gianni Infantino bersama Erick Thohir saksikan laga Indonesia vs Guinea. (Foto: Instagram/@gianni_infantino)

(Gianni Infantino bersama Erick Thohir saksikan laga Indonesia vs Guinea. (Foto: Instagram/@gianni_infantino)

“Senang sekali bisa berada di Prancis, Clairefontaine, bersama Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia dan Federasi Sepak Bola Guinea, Erick Thohir dan Bouba Sampil, untuk menyaksikan tim final lolos ke turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024,” tulis Infantino dalam akun instagramnya, Kamis (9/5/2024).

Selain itu, Infantino juga memberi pujian kepada Indonesia. Ia mengatakan sepakbola Indonesia berjalan ke arah yang benar.

“Pesan saya kepada semua pencinta sepakbola di Indonesia. Banggalah terus dengan tim kesayangan Anda dan terus memberi dukungan dengan semangat yang sama. Sebab, mereka bergerak ke arah yang benar,” lanjut Infantino.

“Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Prancis hari ini. Dapat dibilang, mereka gagal lolos ke Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis. Terima kasih kepada semua orang PSSI yang dipimpin presiden Erick Thohir atas kerja keras yang telah dilakukan sejauh ini. FIFA akan terus mendukung Anda,” tegas pria yang beberapa kali mengunjungi Indonesia ini.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan tipis 0-1 dari Guinea U-23. Adapun satu gol yang bersarang ke gawang Ernando Ari dicetak Ilaix Moriba melalui titik putih di menit ke-29.

Penalti yang diberikan wasit Francois Letexier pun menjadi pertanyaan. Sebab, pelanggaran yang dilakukan Witan Sulaeman kepada pemain Guinea U-23 terjadi di luar kotak penalti!

