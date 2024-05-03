Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden Jokowi Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Tetap Semangat, Rebut Tiket Olimpiade!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |13:52 WIB
Presiden Jokowi Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Tetap Semangat, Rebut Tiket Olimpiade!
Presiden Jokowi apresiasi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Sekretariat Negara Republik Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-23 pada pergelaran Piala Asia U-23 2024, meski dikalahkan oleh Timnas Irak U-23 pada perebutan juara ketiga semalam. Jokowi pun meminta para pemain tetap semangat karena masih akan berlaga memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024.

Menurut Jokowi, capaian hingga semifinal Piala Asia U-23 2024 yang diraih Timnas Indonesai U-23 patut dan layak untuk diapresiasi. Apresiasi bukan hanya untuk pemain, tetapi juga staf kepelatihan hingga sang pelatih, Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23

"Timnas Sepakbola U-23 Indonesia harus rela setelah dikalahkan Irak 1-2 dalam perjuangannya di Piala Asia AFC U-23. Sebagai tim debutan, capaian hingga semifinal layak diapresiasi," kata Jokowi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Jumat (3/5/2024).

Jokowi pun optimis Timnas Indonesia U-23 dapat merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U-23 memang masih memiliki satu kesempatan meraih tiket Olimpiade, yakni bertanding dengan Timnas Guinea U-23 di babak playoff.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644003/juara-umum-kejurnas-catur-2025-disambut-ketum-percasi-dki-jakarta-hardiyanto-kenneth-ubr.webp
Juara Umum Kejurnas Catur 2025 Disambut Ketum Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
Pesan Krusial Nova Arianto kepada Skuad Timnas Indonesia U-17 usai Cetak Sejarah di Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement