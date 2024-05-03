Presiden Jokowi Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Tetap Semangat, Rebut Tiket Olimpiade!

Presiden Jokowi apresiasi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Sekretariat Negara Republik Indonesia)

JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-23 pada pergelaran Piala Asia U-23 2024, meski dikalahkan oleh Timnas Irak U-23 pada perebutan juara ketiga semalam. Jokowi pun meminta para pemain tetap semangat karena masih akan berlaga memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024.

Menurut Jokowi, capaian hingga semifinal Piala Asia U-23 2024 yang diraih Timnas Indonesai U-23 patut dan layak untuk diapresiasi. Apresiasi bukan hanya untuk pemain, tetapi juga staf kepelatihan hingga sang pelatih, Shin Tae-yong.

"Timnas Sepakbola U-23 Indonesia harus rela setelah dikalahkan Irak 1-2 dalam perjuangannya di Piala Asia AFC U-23. Sebagai tim debutan, capaian hingga semifinal layak diapresiasi," kata Jokowi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Jumat (3/5/2024).

Jokowi pun optimis Timnas Indonesia U-23 dapat merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U-23 memang masih memiliki satu kesempatan meraih tiket Olimpiade, yakni bertanding dengan Timnas Guinea U-23 di babak playoff.