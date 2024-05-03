Link Live Streaming Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Final Piala Asia U-23 2024 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Pertandingan puncak Piala Asia U-23 2024 akan mempertemukan dua raksasa Asia, Timnas Jepang U-23 dan Uzbekistan, di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, pada Jumat (3/5/2024) malam. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi duel sengit penuh gengsi, memperebutkan gelar juara turnamen sepak bola bergengsi di benua Asia ini.

Jepang, sang juara bertahan, melaju ke final dengan mulus setelah mengalahkan Irak dengan skor akhir 2-0 pada semifinal yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Selasa (30/4/2024). Mao Hosoya dan Ryotaro Araki, pemain kunci yang berhasil mengantarkan Jepang ke babak final.

Di sisi lain, Uzbekistan tampil gemilang di sepanjang turnamen. Tim ini tak terkalahkan sejak fase grup. Di babak semifinal, Uzbekistan mengalahkan Indonesia dengan skor meyakinkan 2-0.

Kedua tim memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jepang terkenal dengan permainan kolektif yang rapi dan disiplin. Tim ini juga memiliki pemain-pemain muda berbakat seperti Mao Hosoya dan Ryotaro Araki yang tampil gemilang di turnamen ini.

Uzbekistan memiliki lini depan yang tajam dan efektif. Tim ini juga memiliki pemain kunci seperti Abdukodir Khusanov, dan Abbosbek Fayzullaev yang wajib diwaspadai.

Melihat performa kedua tim di sepanjang turnamen, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan ketat. Jepang diunggulkan untuk meraih kemenangan, namun Uzbekistan bukan tim yang mudah dikalahkan. Prediksi skor akhir adalah 1-0 atau 2-1.

Pertandingan ini akan memperebutkan gelar juara Piala Asia U-23 2024, tetapi juga menjadi tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pemenang pertandingan ini akan langsung lolos ke Olimpiade, sedangkan tim yang kalah masih berpeluang lolos melalui babak kualifikasi Olimpiade.

