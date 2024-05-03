Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Wasit Mohammed Majeed Al-Shamrani Tak Lihat Layar VAR saat Sahkan Gol Pertama Irak U-23 ke Gawang Timnas Indonesia U-23

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |07:55 WIB
Penyebab Wasit Mohammed Majeed Al-Shamrani Tak Lihat Layar VAR saat Sahkan Gol Pertama Irak U-23 ke Gawang Timnas Indonesia U-23
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23. (Foto: PSSI)
PENYEBAB wasit Mohammed Majeed Al-Shamrani tak lihat layar VAR saat sahkan gol pertama Irak U-23 ke gawang Timnas Indonesia U-23 terungkap. Laga itu sendiri tersaji dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024.

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 yang digelar di Stadion Abdullah Bin Khalifa, Doha, Kamis 2 Mei 2024 malam WIB. Dalam laga yang harus berlanjut hingga extra time itu, Garuda Muda kalah dengan skor tipis 1-2.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23

Timnas Indonesia U-23 sejatinya membuka laga dengan apik. Pasukan Shin Tae-yong berhasil membuka keunggulan lebih dahulu usai Ivar Jenner mencetak gol cantik lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti pada menit ke-19.

Tetapi, selang delapan menit kemudian, Irak U-23 berhasil menyamakan kedudukan. Gol itu dicetak oleh Zaid Tahseen pada menit ke-27.

Gol penyama kedudukan itu pun jadi kontroversi. Gol sendiri diketahui tercipta berawal dari sepak pojok yang didapat Irak U-23. Kemudian, bola berhasil ditepis Ernando Ari. Tetapi, bola muntahan bisa disambut Zaid Tahseen yang kemudian menyundulnya hingga bersarang ke gawang Garuda Muda.

Gol tersebut dituding tidak sah karena ada pemain Irak U-23 yang dinilai mengganggu Ernando Ari. Selain itu, ada tudingan juga pemain Irak U-23 telah lebih dahulu terjebak offside.

Jadi kontroversi, wasit VAR, Abdullah Dhafer Al Shehri, langsung menghubungi wasit Mohammed Majeed Al-Shamrani yang memimpin laga. Mereka tampak berdisuksi soal terciptanya gol itu via interkom.

Tetapi, Mohammed Majeed Al-Shamrani tetap enggan melihat layar VAR. Dia pun kemudian mengesahkan gol Irak U-23 itu.

Penyebab Mohammed Majeed Al-Shamrani tak lihat layar VAR saat sahkan gol pertama Irak U-23 ke gawang Timnas Indonesia U-23 terungkap. Berdasarkan keterangan dari laman IFAB, pada pasal 3 tendang Kepraktisan, diterangkan wasit berwenang mendiskusikan sesuatu kejadian di lapangan dengan wasit VAR.

Pada pasal itu, ada ayat yang menyebut wasit VAR dapat berkomunikasi dengan wasit lapangan yang bertujuan berdiskusi. Hal itu dilakukan sebelum melihat layar VAR.

