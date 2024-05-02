Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024: Nathan Tjoe-A-On Jadi Bek Tengah!

Timnas Indonesia U-23 siap menghadapi Timnas Irak U-23 (Foto: PSSI)

DOHA – Daftar line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Laga itu akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, kembali memakai formasi andalannya 3-4-3. Posisi penjaga gawang masih menjadi milik Ernando Ari Sutaryadi.

Sementara itu, trio lini belakang dipastikan berubah. Hal itu seiring dengan kartu merah yang diterima Rizky Ridho pada babak semifinal.

Posisi sang kapten kini digantikan Nathan Tjoe-A-On yang digeser ke belakang. Alhasil, trio lini belakang dihuni oleh Muhammad Ferarri, Justin Hubner, dan Nathan.

Di tengah, Shin percaya pada kuartet Ilham Rio Fahmi, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, dan Pratama Arhan. Mereka diharapkan mampu menjadi jembatan antara lini belakang dan depan.

Kembalinya Rafael Struick usai menjalani hukuman, menjadi tambahan bagus di lini serang. Ia diapit oleh Witan Sulaeman dan Jeam Kelly Sroyer.