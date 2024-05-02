Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Haru Maman Abdurrahman dengan sang Anak yang Sama-Sama Main Bareng di Persija Jakarta

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |14:22 WIB
Kisah Haru Maman Abdurrahman dengan sang Anak yang Sama-Sama Main Bareng di Persija Jakarta
Maman Abdurrahman dan Rafa Abdurrahman main bareng di Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

KISAH haru Maman Abdurrahman dengan sang anak yang sama-sama main barenag di Persija Jakarta menarik diulas. Momen haru itu tercipta di laga pamungkas Liga 1 2023-2024.

Pada laga yang mempertemukan Persija Jakarta dengan PSIS Semarang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 30 April 2024 itu, tim asuhan Thomas Doll memiliki stok pemain yang terbatas. Hal ini terjadi karena ada banyak pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk bermain di Piala Asia U-23 2024. Selain itu, ada pula beberapa pemain yang tidak dapat diturunkan karena berbagai hal.

Maman Abdurrahman

Guna mengatasi masalah tersebut, Thomas Doll kemudian menarik Rafa Abdurrahman dari tim akademi. Pemain berusia 16 tahun itu merupakan anak dari bek senior Persija Jakarta, Maman Abdurrahman.

Seperti diketahui, Maman Abdurrahman merupakan bek veteran yang telah membela Persija sejak 2015. Ia juga berperan penting dalam berbagai capaian gelar tim berjuluk Macan Kemayoran itu di era Liga 1.

Rafa memulai laga dengan duduk di bangku cadangan. Sebagai pemain yang masih sangat belia, kecil kemungkinan ia akan bermain dalam waktu yang lama.

Alih-alih dirinya yang dimasukkan, Thomas Doll justru memainkan ayahnya, Maman Abdurrahman, terlebih dahulu pada menit ke-69. Eks pemain Timnas Indonesia itu masuk untuk menggantikan Oliver Bias yang ditarik keluar.

Halaman:
1 2
      
