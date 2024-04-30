Seperti Rizky Ridho, Justin Hubner Absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024?

SEPERTI Rizky Ridho, Justin Hubner absen di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024? Timnas Indonesia U-23 gagal mendapatkan hasil maksimal saat bersua Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024, Senin 29 April 2024 malam WIB.

Setelah melalui waktu normal, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23. Gol-gol Uzbekistan U-23 dicetak Khusayin Norchaev pada menit 68, serta gol bunuh diri Pratama Arhan (68’).

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-23 gagal lolos ke final Piala Asia U-23 2024. Meski gagal lolos ke final, skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Pertama, lewat jalur peringkat tiga Piala Asia U-23 2024. Sesuai Jadwal, Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timnas Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 WIB.

Jika menang atas Irak, Timnas Indonesia U-23 otomatis lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Lantas, bagaimana jika Timnas Indonesia U-23 kalah dari Irak U-23? Apakah mimpi mereka Tampil di Olimpiade Paris 2024 langsung tertutup? Jawabannya belum.

Andai kalah dari Irak U-23, Timnas Indonesia U-23 tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Timnas Guinea U-23, dalam laga yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024. Tim yang menang, dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.