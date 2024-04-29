3 Tanda Calvin Verdonk Proses Naturalisasi di Indonesia Minggu Ini, Siap Main di Laga Timnas Indonesia vs Irak?

TANDA-tanda Calvin Verdonk menjalani proses naturalisasi di Indonesia minggu ini mulai terlihat. Lantas, apa saja tanda-tanda yang muncul?

Medio akhir Maret 2024, muncul kabar fullback kiri NEC Nijemegen Calvin Verdonk bersedia dinaturalisasi menjadi Waga Negara Indonesia (WNI). Kabar itu disampaikan Calvin Verdonk saat diwawancarai YouTuber asal Indonesia yang pernah berkarier sepakbola di Belanda, Yussa Nugraha.

(Calvin Verdonk berpotensi perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. (Foto: Instagram/@c.verdonk)

“Itu (memperkuat Timnas Indonesia) merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses (naturalisasi) sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus," kata Calvin Verdonk, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

Meski PSSI belum mengonfirmasi kabar kehadiran Calvin Verdonk, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan pemain berusia 27 tahun itu akan memulai proses naturalisasi menjadi WNI.

Jika dikait-kaitkan, ada 3 tanda Calvin Verdonk akan menjalani proses naturalisasi minggu ini. Pertama, klub Calvin Verdonk, NEC Nijmegen, sedang menjalani masa libur hingga beberapa hari ke depan.

NEC Nijmegen dijadwalkan baru akan melakoni pertandingan lagi pada Selasa, 7 Mei 2024 dini hari WIB, sehingga Calvin Verdonk punya waktu untuk terbang ke Tanah Air. Tanda kedua adalah kakak Calvin Verdonk, Darryl Verdonk, sedang dalam perjalanan ke Indonesia.