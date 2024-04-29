Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Ketum PSSI Erick Thohir Dipanggil Bos oleh Legenda Manchester United Nemanja Vidic

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |07:40 WIB
Momen Ketum PSSI Erick Thohir Dipanggil Bos oleh Legenda Manchester United Nemanja Vidic
Ketum PSSI, Erick Thohir (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir dipanggil bos oleh legenda Manchester United, Nemanja Vidic akan dibahas Okezone. Bukan hanya Vidic, Erick Thohir bertemu dengan dan salah satu legenda Real Madrid, Fernando Morientes.

Vidic terlihat akrab dan langsung menyapa saat melihat Erick Thohir. Seperti diketahui, keduaya sudah saling kenal sebelumnya.

Erick Thohir sempat menjabat sebagai Presiden Inter Milan pada 2013 hingga 2016. Sementara Vidic sendiri bermain untuk Inter Milan pada 2014-2016 setelah memutuskan hengkang dari Manchester United.

"Boss! apa kabar Pak Erick?" ujar Vidic saat pertama kali bertemu dengan Erick Thohir.

"Senang berjumpa denganmu," lanjut Vidic.

Mantan pemain Manchester United itu mengatakan ini merupakan kali pertamanya datang ke Indonesia. Erick Thohir pun mengajak Vidic untuk meghabiskan waktu lebih lama di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
