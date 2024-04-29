Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pelatih Top Dunia Ini Jadi Korban Keganasan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di Tahun 2024, Siapa Menyusul?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |06:36 WIB
2 Pelatih Top Dunia Ini Jadi Korban Keganasan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di Tahun 2024, Siapa Menyusul?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong: Instagram/Shin Tae-yong)
DUA pelatih top dunia menjadi korban keganasan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di tahun 2024 ini. Bukan tidak mungkin tren positif Shin Tae-yong kembali berlanjut mengingat juru taktik asal Korea Selatan itu saat ini mengantarkan Timnas Indonesia U-23 ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024.

Pertama ada nama Philippe Troussier sebagai pelatih top dunia yang menjadi korban keganasan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Troussier tercatat kalah tiga kali secara berturut-turut dari Skuad Garuda.

Pertama, Troussier yang sempat menjabat sebagai pelatih Timnas Vietnam gagal mengatasi perlawanan Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia U-23. Kala itu, Asnawi Mangkualam berhasil mengalahkan The Golden Star dengan skor tipis 1-0.

Dua hasil serupa terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret lalu. Skuad Garuda lagi-lagi berhasil mengalahkan Vietnam dalam dua leg.

Timnas Indonesia menang 1-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Kemudian saat bertamu ke My Dinh Stadium, pasukan Shin Tae-yong berhasil menang telak dengan skor akhir 3-0.

Tiga kekalahan beruntun itu praktis berdampak pada karier kepelatihan Philippe Troussier. Juru taktik asal Prancis itu langsung dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Vietnam.

Halaman:
1 2
      
