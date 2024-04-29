Hasil Persikabo 1973 vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang Tipis 4-3!

HASIL Persikabo 1973 vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3.

Duel Persikabo 1973 vs Barito Putera digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (29/4/2024) sore WIB. Gol Barito Putera tercipta lewat aksi Bayu Pradana (8’), Mike Ott (10’ dan 20’), serta Gustavo Tocantins (30’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera langsung tampil lepas melawan Persikabo 1973. Hal itu dibuktikan mereka mampu mencetak gol cepat lewat Bayu Pradana pada menit kedelapan dengan memaksimalkan umpan Mike Ott.

Laskar Antasari pun makin percaya diri memainkan laga itu. Sebab, mereka berhasil menggandakan keunggulan atas Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- yang kali ini lewat gol Mike Ott pada menit kesepuluh.

Persikabo 1973 yang bertindak sebagai tim tuan rumah malah makin tertekan memasuki pertengahan babak pertama. Sebab, Barito Putera mencetak gol ketiga yang dicetak Mike Ott.

Tim asuhan Djajang Nurdjaman pun berusaha memperkecil ketertinggalan dari Barito Putera. Namun, mereka malah kembali kebobolan yang kali ini golnya dicetak Gustavo Tocantins.

Persikabo 1973 akhirnya mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu usai Dimas Drajad mencetak gol pada menit ke-44 dengan memaksimalkan umpan Fajar Ginting.