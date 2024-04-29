Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persikabo 1973 vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang Tipis 4-3!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |17:24 WIB
Hasil Persikabo 1973 vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang Tipis 4-3!
Laga Persikabo 1973 vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

HASIL Persikabo 1973 vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3.

Duel Persikabo 1973 vs Barito Putera digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (29/4/2024) sore WIB. Gol Barito Putera tercipta lewat aksi Bayu Pradana (8’), Mike Ott (10’ dan 20’), serta Gustavo Tocantins (30’).

Persikabo 1973 vs Barito Putera

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera langsung tampil lepas melawan Persikabo 1973. Hal itu dibuktikan mereka mampu mencetak gol cepat lewat Bayu Pradana pada menit kedelapan dengan memaksimalkan umpan Mike Ott.

Laskar Antasari pun makin percaya diri memainkan laga itu. Sebab, mereka berhasil menggandakan keunggulan atas Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- yang kali ini lewat gol Mike Ott pada menit kesepuluh.

Persikabo 1973 yang bertindak sebagai tim tuan rumah malah makin tertekan memasuki pertengahan babak pertama. Sebab, Barito Putera mencetak gol ketiga yang dicetak Mike Ott.

Tim asuhan Djajang Nurdjaman pun berusaha memperkecil ketertinggalan dari Barito Putera. Namun, mereka malah kembali kebobolan yang kali ini golnya dicetak Gustavo Tocantins.

Persikabo 1973 akhirnya mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu usai Dimas Drajad mencetak gol pada menit ke-44 dengan memaksimalkan umpan Fajar Ginting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641797/pratama-arhan-dan-asnawi-mangkualam-bakal-bentrok-di-liga-thailand-zdv.webp
Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam Bakal Bentrok di Liga Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Beri Ultimatum: Timnas Indonesia U-17 Wajib Menang atas Honduras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement