HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skenario Elkan Baggott Perkuat Timnas Indonesia U-23 dalam Upaya Rebut Tiket Olimpiade Paris 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |15:08 WIB
Skenario Elkan Baggott Perkuat Timnas Indonesia U-23 dalam Upaya Rebut Tiket Olimpiade Paris 2024
Pemain Bristol Rovers, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/official_brfc)
A
A
A

PEMAIN Bristol Rovers, Elkan Baggott berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-23 yang tengah berjuang merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Namun, skenario itu tidak terjadi di Piala Asia U-23 2024.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia U-23 tengah berjuang untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 dalam turnamen Piala Asia U-23 2024. Bisa dikatakan Garuda Muda tinggal selangkah lagi merebut tiket tersebut karena sudah sampai ke babak semifinal.

Syarat untuk bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024 adalah dengan berada di tiga besar di Piala Asia U-23 2024. Jadi, Garuda Muda harus menang melawan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 agar bisa lolos ke final.

Akan tetapi, jika kalah pun Garuda Muda masih bisa berpeluang lolos dengan memenangkan perebutan peringkat ketiga. Jadi, setidaknya Timnas Indonesia U-23 masih memiliki dua pertandingan lagi di Piala Asia U-23 2024.

Melihat fakta itu, banyak netizen yang menanyakan apakah Elkan Baggott bisa menyusul rekan setimnya di Qatar untuk bermain di Piala Asia U-23 2024? Mengingat Baggott sudah tak memperkuat Bristol Rovers lagi yang sudah menyudahi perjalanan mereka di League One 2023-2024.

Elkan Baggott

Perlu diketahui, Baggott awalnya tak memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 karena masih masa pemulihan pasca cedera. Namun, Baggott nyatanya sudah fit dan bahkan telah bermain untuk Bristol Rovers dalam beberapa laga terakhirnya.

Terbaru, Baggott bermain di laga terakhir Bristol Rovers pada turnamen kasta ketiga sepakbola Inggris tersebut. Dalam pertandingan melawan Wigan Athletic, Baggott yang bermain selama 90 menit sayangnya gagal membantu Bristol menang lantaran tumbang 0-2.

Halaman:
1 2
      
