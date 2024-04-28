Eks Kapten Timnas Indonesia Girang Dengar Kontrak Shin Tae-yong Akan Diperpanjang

TANGERANG – Mantan Kapten Timnas Indonesia, Firman Utina, menyambut baik niat PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Jadi, pelatih itu akan bersama Timnas Indonesia sampai 2027.

Pria asal Korea Selatan itu memang telah mencapai dua target dari PSSI sebagai syarat perpanjang kontrak. Target itu membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Firman mengatakan sangat senang mendengar kabar pelatih itu mendapatkan perpanjangan kontrak. Pasalnya, ia nilai Shin membawa dampak positif untuk Timnas Indonesia sejauh ini berdasarkan pengamatannya.

"Alhamdulillah. Tren-nya lagi positif. Dia bisa menunjukkan ke publik dengan cara terobosan dia yang sangat baru," kata Firman di Tangerang, dikutip pada Minggu (28/4/2024).

"Sangat unik bagi kita warga Indonesia, tapi kita lihat ada hasil," kata pria yang identik dengan nomor punggung 15 itu.

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan PSSI harus terus berupaya memajukan Timnas Indonesia. Tentunya, hal itu dengan melakukan terobosan-terobosan positif ke depan.