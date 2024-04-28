Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ambisi Shin Tae-yong Latih Timnas Korsel Lagi, Kelar Kontrak di Timnas Indonesia pada 2027?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |00:29 WIB
Ambisi Shin Tae-yong Latih Timnas Korsel Lagi, Kelar Kontrak di Timnas Indonesia pada 2027?
Shin Tae-yong ternyata berambisi melatih Timnas Korea Selatan lagi (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong berambisi latih Timnas Korea Selatan lagi kelar kontrak di Timnas Indonesia pada 2027? Hal itu ditegaskan sendiri oleh sang pelatih.

Kontrak Shin bersama PSSI sejauh ini akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pihak federasi, melalui Ketua Umum Erick Thohir, sudah menyatakan akan memperpanjang kerja sama hingga 2027.

Shin Tae-yong

Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Shin memenuhi dua target dari PSSI. Keduanya adalah membawa Timnas Indonesia lolos 16 besar di Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Tugas berat itu mampu dipenuhi Shin. Kini, PSSI dan pelatih asal Korea Selatan itu sudah mencapai kesepakatan lisan soal perpanjangan kontrak hingga 2027, seperti yang diumumkan Erick.

Menariknya, Shin ternyata sudah punya rencana lain terkait masa depannya. Ia mengaku ingin sekali lagi mengasuh Timnas Korea Selatan seperti pada 2018.

"Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan kembali menangani Timnas Korea,” ungkap Shin dalam wawancara usai pertandingan perempatfinal Piala Asia U-23 2024, dikutip pada Minggu (28/4/2024).

