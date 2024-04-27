Main 90 Menit, Sandy Walsh Bantu KV Mechelen Kalahkan OH Leuven

MECHELEN – Sandy Walsh tampil 90 menit saat KV Mechelen mengalahkan OH Leuven dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Pertandingan di Stadion Achter de Kazerne, Mechelen, Belgia, Sabtu (27/4/2024) malam WIB, itu berakhir 3-0 untuk tuan rumah.

Di laga kontra OH Leuven ini, Sandy Walsh tampil sebagai starter. Ini juga sekaligus menjadi penampilan keempat bek Timnas Indonesia itu bersama Mechelen di babak playoff Liga Konferensi Eropa (UECL) Liga Belgia.

Main di hadapan publiknya sendiri, The Yellow Reds tampil cukup dominan. Sandy Walsh dan kolega kerap menebar ancaman ke gawang OH Leuven kendati belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-25.

Peluang demi peluang mampu diciptakan Sandy Walsh cs. Bahkan tim polesan Besnik Hasi itu cukup banyak melesatkan tembakan. Namun pada akhirnya, Mechelen dan OH Leuven bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Di babak kedua, Sandy Walsh masih dipercaya oleh pelatih untuk menjaga pertahanan Mechelen. The Yellow Reds yang bermain agresif akhirnya sukses membuka keran golnya di menit ke-47 lewat Rob Schoofs usai menerima umpan Nikola Storm.

Kemudian Mechelen menambah keunggulannya menjadi 2-0 atas OH Leuven di menit ke-58 lewat gol Norman Bassette. Unggul dua gol membuat Sandy Walsh cs semakin percaya diri.