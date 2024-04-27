Cocoklogi Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Mirip dengan Timnas Argentina di Piala Dunia 2022: Garuda Muda Juara Piala Asia U-23 2024?

MEDIA Vietnam, The Thao 247, membuat cocoklogi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 yang ternyata mirip dengan Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Hal ini muncul setelah Indonesia membuat kejutan dengan mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB, anak asuh Shin Tae-yong bermain 2-2 dengan skuad Taegeuk Warriors di waktu normal hingga babak tambahan 2x15 menit. Namun, pada akhirnya, Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai pemenang setelah menang adu penalti dengan skor 11-10.

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

Menurut media Vietnam, The Thao 247, kemenangan adu penalti skuad Garuda di babak perempatfinal ini membuat perjalanan Rizky Ridho dan kolega semakin mirip dengan perjalanan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu.

“Menariknya, serangkaian statistik usai pertandingan menunjukan Timnas Indonesia U-23 benar-benar “ditakdirkan masuk surga” dan bisa dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Oleh karena itu, perjalanan Garuda sangat mirip dengan apa yang dilakukan Argentina di putaran final Piala Dunia 2022,” tulis The Thao 247 dikutip pada Sabtu (27/4/20204).

Seperti diketahui, Piala Dunia 2022 juga digelar di Qatar layaknya Piala Asia U-23 2024. Pada laga perdana fase grup, Lionel Messi dan kawan-kawan sempat mengalami kekalahan 2-1 dari Arab Saudi. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 juga tumbang dengan skor 2-0 atas Qatar pada matchday pertama.

Berlanjut di babak perempatfinal, Argentina yang di Piala Dunia 2022 berhadapan dengan Belanda, harus melewati babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Di laga ini, Emiliano Martinez sukses menepis dua tendangan yang membuat La Albiceleste melenggang ke semifinal.