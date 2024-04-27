Disaksikan Erick Thohir, Timnas Indonesia U-23 Kobarkan Tekad Juara Piala Asia U-23 2024

Erick Thohir memberi semangat kepada pemain Timnas Indonesia U-23 di ruang ganti (Foto: PSSI)

DOHA – Ketua Umum PSSI (Ketum PSSI), Erick Thohir, terus membakar semangat Timnas Indonesia U-23 agar tidak puas sudah lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong itu punya kans untuk menjadi juara.

Skuad Garuda Muda berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 dalam perempat inal Piala Asia U-23 2024 dengan skor 2-2 (11-10). Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB.

Dilansir dari Instagram @erickthohir, sang ketua umum menyempatkan menemui para pemain usai laga di ruang ganti. Erick meyakini Timnas Indonesia U-23 akan terus berjuang habis-habisan kembali demi mewujudkan mimpi menjadi juara Piala Asia U-23.

"Satu pertandingan lagi (meraih kemenangan) sudah kunci (tiket) Olimpiade 2024. Kalau dua pertandingan lagi, kita juara. Ayo," kata Erick Thohir di dalam ruang ganti.

Pernyataannya pun disambut antusias oleh Pratama Arhan dan kolega. Hal itu membuktikan setiap pemain ingin mempersembahkan prestasi membanggakan untuk Timnas Indonesia.

Menteri BUMN itu pun berjabat tangan dengan seluruh elemen tim yang berada di ruang ganti. Hal itu untuk menandakan Erick selalu memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia U-23.