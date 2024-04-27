Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Febri Hariyadi Sebut Kemenangan atas Borneo FC Jadi Modal Persib Bandung di Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |01:13 WIB
Febri Hariyadi Sebut Kemenangan atas Borneo FC Jadi Modal Persib Bandung di Championship Series Liga 1 2023-2024
Febri Hariyadi merasa kemenangan Persib Bandung atas Borneo FC jadi modal positif (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Winger Persib Bandung, Febri Hariyadi pastikan kemenangan atas Borneo FC jadi modal bagi timnya di championship series Liga 1 2023-2024. Maung Bandung menang dengan skor 2-1 di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 April 2024 malam WIB.

Dua gol Persib berhasil diciptakan David da Silva (21’) dan Ciro Alves (70’). Sementara satu gol Borneo FC dicetak Rizky Dwi Febrianto (90’).

Persib Bandung vs Borneo FC

“Kami patut bersyukur karena hasil yang sesuai dengan harapan. Juga modal kita untuk di Champions Series, mudah-mudahan kita bisa berjuang semaksimal mungkin di 4 besar nanti,” ungkap Febri usai pertandingan.

Pemilik nomor punggung 13 itu mengakui saat ini sudah mulai mendapatkan kepercayaan bermain. Total 10 pertandingan sudah dijalani dari total 33 laga Persib di Liga 1 2023-2024.

“Memang saya juga lama tidak bermain, mungkin lawan Bhayangkara saya mulai starter dan semakin sering bermain juga mungkin akan menjadi kepercayaan diri yang lebih, step by step,” tutur Bow.

Halaman:
1 2
      
