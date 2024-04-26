Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23: Young White Wolves Unggul 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |22:05 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23: Young White Wolves Unggul 1-0
Uzbekistan U-23 ungguli Arab Saudi U-23 1-0 di babak pertama (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Uzbekistan U-23 menghadapi Arab Saudi U-23 pada babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kedua tim saling berhadapan di Khalifa International Stadium, Jumat (26/4/2024) malam WIB.

Uzbekistan U-23 sementara unggul 1-0 di babak pertama. Young White Wolves memimpin atas Arab Saudi U-23 berkat gol Khusayin Norchaev di menit-menit akhir babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dengan tempo sedang di awal-awal pertandingan. Arab Saudi U-23 sempat melakuan inisiatif lebih dulu untuk melancarkan serangan ke gawang Uzbekistan U-23.

Namun, para pemain Uzbekistan U-23 masih cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang. Uzbekistan U-23 dan Arab Saudi U-23 sama-sama masih bermain hati-hati di babak pertama.

Kejutan kemudian terjadi menjelang babak pertama usai. Khusayin Norchaev berhasil membawa young white wolves memimpin sebelum turun minum.

