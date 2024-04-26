Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Ernando Ari Joget-Joget Setelah Gagalkan Penalti Pemain Timnas Korsel U-23 Jadi Sorotan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |06:07 WIB
Momen Ernando Ari Joget-Joget Setelah Gagalkan Penalti Pemain Timnas Korsel U-23 Jadi Sorotan
Ernando Ari menjadi pahlawan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN Ernando Ari joget-joget setelah gagalkan penalti pemain Timnas Korea Selatan U-23 jadi sorotan. Sang penjaga gawang kembali tampil sebagai pahlawan.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 via adu penalti 11-10 usai imbang 2-2 sepanjang 120 menit di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Ernando Ari menepis tendangan penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)

Dua gol Indonesia diborong Rafael Struick (15’, 45+3’). Sementara itu, Korea Selatan mengemas gol via bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong San-bin (84’).

Skor 2-2 tercipta di akhir waktu normal. Kedudukan bahkan bertahan setelah memainkan 30 menit babak tambahan. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via adu tendangan penalti.

Sepuluh eksekutor di kubu Korea Selatan dan Indonesia sama-sama menjalankan tugas dengan baik. Namun, algojo ke-11 The Taegeuk Warriors, Lee Kang-hee, gagal menaklukkan Ernando!

Kiper Persebaya Surabaya itu dengan brilian menepis bola tendangan Lee. Kemenangan Indonesia lalu dipastikan oleh eksekusi Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/51/1640307/pln-electric-run-2025-jadi-pelopor-ajang-lari-ramah-lingkungan-menuju-net-zero-emission-uiu.webp
PLN Electric Run 2025 Jadi Pelopor Ajang Lari Ramah Lingkungan Menuju Net Zero Emission
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/timnas_amputasi_indonesia_bersiap_menghadapi_piala.jpg
Timnas Amputasi Indonesia Siap Tampil di Piala Asia 2025, Perebutkan Tiket ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement