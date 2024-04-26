Momen Ernando Ari Joget-Joget Setelah Gagalkan Penalti Pemain Timnas Korsel U-23 Jadi Sorotan

Ernando Ari menjadi pahlawan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: PSSI)

MOMEN Ernando Ari joget-joget setelah gagalkan penalti pemain Timnas Korea Selatan U-23 jadi sorotan. Sang penjaga gawang kembali tampil sebagai pahlawan.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 via adu penalti 11-10 usai imbang 2-2 sepanjang 120 menit di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Dua gol Indonesia diborong Rafael Struick (15’, 45+3’). Sementara itu, Korea Selatan mengemas gol via bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong San-bin (84’).

Skor 2-2 tercipta di akhir waktu normal. Kedudukan bahkan bertahan setelah memainkan 30 menit babak tambahan. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via adu tendangan penalti.

Sepuluh eksekutor di kubu Korea Selatan dan Indonesia sama-sama menjalankan tugas dengan baik. Namun, algojo ke-11 The Taegeuk Warriors, Lee Kang-hee, gagal menaklukkan Ernando!

Kiper Persebaya Surabaya itu dengan brilian menepis bola tendangan Lee. Kemenangan Indonesia lalu dipastikan oleh eksekusi Pratama Arhan.