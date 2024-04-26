Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Gol Cepat Timnas Korea Selatan U-23 ke Gawang Timnas Indonesia U-23 Dianulir, Skor Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |00:48 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Gol Cepat Timnas Korea Selatan U-23 ke Gawang Timnas Indonesia U-23 Dianulir, Skor Masih 0-0
Timnas Indonesa U-23 vs Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 sempat dikejutkan dengan gol cepat Korea Selatan U-23 ketika kedua tim berjumpa di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024, pada Jumat (26/4/204) dini hari WIB. Namun, wasit menyatakan gol tersebut tidak sah karena ada dalam proses gol itu ada pemain Korea Selatan U-23 yang offside.

Bermain Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, skuad Garuda Muda sempat dibuat terdiam pada menit ke-8. Pasalnya Korea Selatan U-23 mencetak gol tendangan jauh nan indah ke gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Kendati demikian, setelah para pemain Korea Selatan U-23 merayakan gol itu nyatanya wasit memilih untuk mengecak VAR. Setelah memantau langsung proses gol tersebut, wasit menyatakan tidak sah karena sudah terjadi offside dalam proses golnya.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-23 XI (3-4-3): Ernando Aril; Rizky Ridho, Komang Teguh Justin Hubner; Rio Fahmi, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Pratama Arhan; Witan Sulaeman, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Adisatryo, Fajar Fathur, Muhammad Ferarri, Bagas Kahfi, Ikhsan Nul, Arkhan Fikri, Dony Tri, Rayhan Hannan, Jeam Kelly Sroyer, Hokky Caraka, Daffa Fasya.

Pelatih: Shin Tae-yong

(Rivan Nasri Rachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
