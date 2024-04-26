Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Gol Tunggal Gustavo Almeida Menangkan Macan Kemayoran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |21:06 WIB
Hasil RANS Nusantara vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Gol Tunggal Gustavo Almeida Menangkan Macan Kemayoran
Persija Jakarta menang 1-0 atas RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

PERSIJA Jakarta meraih hasil positif di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran membawa pulang poin penuh kala menghadapi RANS Nusantara, Jumat (26/4/2024) malam WIB.

Persija Jakarta menang tipis dengan skor akhir 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga kali ini aksi dari Gustavo Almeida di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain sengit sejak menit. Namun baik Persija dan RANS Nusantara juga tampak kesulitan melancarkan serangan terbaiknya karena kondisi lapangan diguyur hujan deras.

Persija dapat peluang lewat Riko Simanjuntak di menit ke-13 dengan skema serangan balik cepat, namun masih bisa diblok pemain RANS Nusantara. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu kembali mendapat peluang lewat tendangan Gustavo Almeida di menit ke-20 yang kembali masih bisa diblok.

Akhirnya, Persija sukses membuka keran golnya di menit ke-31 lewat sontekan Gustavo Almeida. Pemain pinjaman Arema FC itu sukses memanfaatkan umpan matang dari Maciej Gajos sehingga tinggal menceploskan bola ke gawang RANS Nusantara.

Macan Kemayoran masih berambisi untuk menambah keunggulannya. Namun belum ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Persija untuk sementara unggul 1-0 atas RANS Nusantara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/gelandang_timnas_indonesia_u_17_evandra_florasta.jpg
Bintang Brasil Deg-degan Jumpa Timnas Indonesia U-17 2025, Ini Pengakuannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement