Hasil RANS Nusantara vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Gol Tunggal Gustavo Almeida Menangkan Macan Kemayoran

PERSIJA Jakarta meraih hasil positif di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran membawa pulang poin penuh kala menghadapi RANS Nusantara, Jumat (26/4/2024) malam WIB.

Persija Jakarta menang tipis dengan skor akhir 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga kali ini aksi dari Gustavo Almeida di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain sengit sejak menit. Namun baik Persija dan RANS Nusantara juga tampak kesulitan melancarkan serangan terbaiknya karena kondisi lapangan diguyur hujan deras.

Persija dapat peluang lewat Riko Simanjuntak di menit ke-13 dengan skema serangan balik cepat, namun masih bisa diblok pemain RANS Nusantara. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu kembali mendapat peluang lewat tendangan Gustavo Almeida di menit ke-20 yang kembali masih bisa diblok.

Akhirnya, Persija sukses membuka keran golnya di menit ke-31 lewat sontekan Gustavo Almeida. Pemain pinjaman Arema FC itu sukses memanfaatkan umpan matang dari Maciej Gajos sehingga tinggal menceploskan bola ke gawang RANS Nusantara.

Macan Kemayoran masih berambisi untuk menambah keunggulannya. Namun belum ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Persija untuk sementara unggul 1-0 atas RANS Nusantara.