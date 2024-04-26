Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Menang 2-1, Pendekar Cisadane Keluar dari Zona Degradasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |17:24 WIB
Hasil Persis Solo vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Menang 2-1, Pendekar Cisadane Keluar dari Zona Degradasi
Persita Tangerang menang 2-1 atas Persis Solo di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Persita Tangerang)
A
A
A

SOLO – Persita Tangerang meraih hasil positif atas Persis Solo dalam laga pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat (26/4/2024) sore WIB.

Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- menang tipis dengan skor akhir 2-1. Kemenangan itu cukup membawa Persita Tangerang keluar dari zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup alot dalam tempo yang lambat di menit-menit awal. Kedua tim masih bersabar untuk mencari celah di lini pertahanan lawan.

Setelah 10 menit laga berjalan, barulah Persita mulai mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, mereka mampu mencetak gol pada menit 20 lewat Mohcine Hassan Nader.

Tertinggal satu gol, Persis gantian mulai meningkatkan tempo permainan. Mereka pun nyaris menorehkan gol penyeimbang pada menit 33 tetapi sepakan Alexis Messidoro yang melengkung ke tiang jauh masih menyamping tipis di sisi gawang.

Pada menit 41, Pendekar Cisadane -julukan Persita- baru bisa menyamakan kedudukan lewat gol David Gonzalez. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor sama kuat 1-1.

