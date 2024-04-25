Hasil Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Menang 3-2, Singo Edan Menjauh dari Zona Degradasi

HASIL Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Singo Edan -julukan Arema FC- yang sukses menang 3-2 berhasil menjauh dari zona degradasi.

Laga Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (25/4/2024) malam WIB. Dengan kemenagan 3-2, Arema sedikit menjauh dari zona degradasi.

Kini, Arema naik ke posisi 13 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan satu laga tersisa di musim reguler. Mereka terpaut empat angka dari Persita Tangerang yang ada di urutan 16, tetapi masih bisa tergeser oleh RANS Nusantara yang ada di posisi 15 dan masih belum memainkan laga pekan ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Belum dua menit laga dimulai, PSM sudah berhasil menjebol gawang Arema. Sebuah kesalahan kontrol bola di lini belakang oleh Bagas Adi membuat Yakob Sayuri mencuri bola dan langsung mengirimkan umpan silang yang disambar oleh Adilson Silva dengan sebuah tendangan mendatar yang tak mampu dihalau oleh Teguh Amiruddin.

Lima menit kemudian, Arema nyaris menyamakan kedudukan tetapi tendangan Dedik Setiawan mengarah tepat ke pelukan Reza Arya Pratama. Setelah itu terjadi jual beli serangan antara kedua tim dalam tempo yang cepat.

Pada menit 30 akhirnya usaha yang dilakukan Singo Edan -julukan Arema- membuahkan tendangan penalti. Charles Lokolingoy yang ditunjuk sebagai algojo pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membuat skor imbang 1-1.

Tujuh menit berselang, PSM mengancam pertahanan tim tuan rumah lewat tendangan keras Kenzo Nambu, namun bola masih bisa dihalau oleh Teguh Amiruddin. Pada menit 40, gantian Arema yang menebar ancaman, tetapi tandukan Dendi Santoso masih menyamping tipis di sisi gawang.

Terus menekan, pada menit 45+1, Arema sukses berbalik unggul 2-1 lewat gol Julian Guevara yang melepaskan tendangan mendatar ke pojok kiri bawah gawang setelah menyambut umpan tarik Lokolingoy. Skor itu pun bertahan hingga babak pertama usai.